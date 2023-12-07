Робот-улитка сможет собирать микропластик с поверхности воды

Американские ученые разработали прототип робота, который вдохновлен аквариумной улиткой. Он сможет плыть по поверхности воды, перекачивать жидкость и выделять из нее микропластик. Предполагается, что робот будет небольшим, а для его работы потребуется всего 5 вольт электричества. Возможно, к нему потребуется прикрепить другое плавучее устройство. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Сегодня устройства для сбора пластика работают на тяговых сетках или конвейерных лентах. Они отделяют крупный пластиковый мусор из воды, однако не могут извлекать микропластик. Эти крошечные частицы попадают в организм и ткани морских животных. Так они становятся частью пищевой цепочки и могут навредить здоровью человека.
Американские ученые, работающие над проблемами окружающей среды, обратили внимание на деятельность обычной аквариумной улитки — ампулярии. Она собирает частицы пищи на границе воды и воздуха. Исследователи решили спроектировать устройство, которое смогло бы похожим образом извлекать микропластик с поверхности океанов или водоемов.
С помощью 3D-принтера исследователи изготовили гибкий лист, способный изгибаться в разные стороны. На нижней стороне ученые создали спиральную структуру, которая вращается подобно штопору. Она заставляет лист колыхаться и создает бегущую волну в воде.
Ученые создали особую систему перекачки жидкости, открытую для поступления воздуха. Небольшой прототип робота эффективно всасывает воду и работает всего от 5 вольт электричества.
По словам исследователей, из-за веса батареи и двигателя роботу потребуется дополнительное плавучее устройство, которое будет держать его на плаву. Однако в целом прототип оказался эффективен.
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