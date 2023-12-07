Робот-улитка сможет собирать микропластик с поверхности воды

Американские ученые разработали прототип робота, который вдохновлен аквариумной улиткой. Он сможет плыть по поверхности воды, перекачивать жидкость и выделять из нее микропластик. Предполагается, что робот будет небольшим, а для его работы потребуется всего 5 вольт электричества. Возможно, к нему потребуется прикрепить другое плавучее устройство. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Сегодня устройства для сбора пластика работают на тяговых сетках или конвейерных лентах. Они отделяют крупный пластиковый мусор из воды, однако не могут извлекать микропластик. Эти крошечные частицы попадают в организм и ткани морских животных. Так они становятся частью пищевой цепочки и могут навредить здоровью человека.

Американские ученые, работающие над проблемами окружающей среды, обратили внимание на деятельность обычной аквариумной улитки — ампулярии. Она собирает частицы пищи на границе воды и воздуха. Исследователи решили спроектировать устройство, которое смогло бы похожим образом извлекать микропластик с поверхности океанов или водоемов.

С помощью 3D-принтера исследователи изготовили гибкий лист, способный изгибаться в разные стороны. На нижней стороне ученые создали спиральную структуру, которая вращается подобно штопору. Она заставляет лист колыхаться и создает бегущую волну в воде.

Ученые создали особую систему перекачки жидкости, открытую для поступления воздуха. Небольшой прототип робота эффективно всасывает воду и работает всего от 5 вольт электричества.