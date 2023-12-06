Ученые заметили формирование новой планеты

Телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) сделал снимки, на которых впервые удалось рассмотреть ледяной диск, который сформировался в облаке частиц, из которого вскоре, по космическим меркам, должна соткаться новая планета. В журналеAstronomy & Astrophysics опубликованы результаты исследования, проведенного в рамках международной программы «Ледниковый период» под руководством нидерландских ученых.

© Naukatv.ru

Поясняется, что планеты формируются в молекулярных облаках дискообразной формы. Ледяные диски внутри такого облака — это скопление замерзших в космическом вакууме частиц углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Вероятно, состав ледяного диска и особенности «рождения» планеты влияют на ее строение, а также на состав и строение атмосферы. Но до появления телескопа на орбите Земли — то есть, над нашей атмосферой — не удавалось так подробно рассмотреть ледяные скопления из-за помех, вызванных земной атмосферой.

Сейчас ученые опубликовали результаты исследования протопланетного диска HH 48 NE около звезды К7 в области звездообразования Хамелеон I. Область находится примерно в 160 парсеках (более 500 световых лет) от нас, и она — ближайший из таких объектов.

«В этой статье описывается первая полная инвентаризация газа и льда протопланетного диска, наблюдаемая с ребра с помощью JWST», — говорят исследователи. Они отмечают, что получен очень богатый материал, который требует серьезной коррекции гипотез и расчетов, касающихся ледяной составляющей при формировании планет.