Создана первая карта льда в протопланетном диске

Международная группа астрономов создала первую карту льда в диске пыли и газа вокруг молодой звезды, в котором образуется планета. Результаты исследования, проведенного с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые проанализировали излучение от звезды HH 48 NE, проходящее сквозь протопланетный диск. Они наблюдали в спектрах поглощения отчетливые пики водяного льда, льда из углекислого газа и угарного газа. Кроме того, они обнаружили следы льда из аммиака, цианата, карбонилсульфида и тяжелого диоксида углерода.

Соотношение обычного углекислого газа и тяжелого углекислого газа позволило подсчитать, сколько углекислого газа присутствует в диске. Оказалось, что лед из CO2, обнаруженный исследователями, может смешиваться с менее летучим CO2 и водяным льдом, что позволяет ему оставаться замороженным на более близком расстоянии от звезды, чем считалось ранее.