Микологи открыли древнейший болезнетворный гриб в истории

«Хотя в этой области и раньше обнаруживались другие грибковые паразиты, это первый случай, когда один из них вызывает заболевание. Более того, Potteromyces может дать ценную информацию, позволяющую определить время эволюции различных групп грибов», — отметила ведущий автор исследования, доктор Кристин Струллу-Дерриен.