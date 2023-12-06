Ученые впервые нашли беременную большеротую акулу

Зоологи обнаружили первую в истории наблюдений беременную большеротую акулу. Об этом сообщает New Scientist.

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Отмечается, что мёртвое тело беременной самки большеротой акулы было обнаружено на побережье Филиппин, куда его выбросило волнами. Рядом с акулой учёные нашли тело одного из её детёнышей, при этом в утробе находилось ещё шестеро. Эта находка стала доказательством того, что большеротые акулы размножаются с помощью яйцеживорождения — способ, при котором самка вынашивает яйца или икру внутри себя.

Причина смерти найденной акулы неизвестна, но зоологи предполагают, что самку просто вынесло на берег сильными волнами. При этом останки акулят забрали в Национальный музей Филиппин, где они будут дополнительно изучены, после чего их сохранят как экспонат.

Источник отмечает, что важность этой находки объясняется крайне слабой изученностью пелагических большеротых акул. Этот вид считается наименее изученным не только среди акул, но и среди рыб вообще. С момента открытия шестиметровой большеротой акулы в 1976 году, зоологами удалось обнаружить всего около сотни живых или мёртвых представителей этого вида.