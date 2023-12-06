У старых видео в Instagram* пропал звук

У опубликованных с июня 2013 года по октябрь 2014 года в социальной сети Instagram видео пропал звук. Об этом сообщает The Verge.

Автор статьи уточнил, что возможность публикации видео в соцсети появилась с июня 2013 года, то есть звук пропал у самых старых роликов на платформе. При попытке их воспроизвести у пользователей высвечивается иконка «видео не имеет звука». Эта ошибка выдается и на компьютере, и на телефоне.

В связи с этим автор текста считает, что проблема не связана с нарушением авторских прав. Также отмечается, что с этой ошибкой пользователи начали сталкиваться с начала 2023 года. Разработчики обещают решить эту проблему, но не предоставляют точных сроков этого.