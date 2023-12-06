С нашумевшей древнееврейской "таблички с проклятиями" исчезли буквы

Израильские ученые опубликовали сразу три новых исследования, посвященные обнаруженной в 2019 году древней "табличке с проклятиями". Детальный анализ поверхности свинцовой пластинки показал, что на ней нет букв, о которых сенсационно сообщалось в мае прошлого года.

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Как пишет Live Science, речь идет об артефакте, открытие которого в прошлом году назвали сенсационным. До последнего времени считалось, что на ней выгравирована древнейшая надпись с именем бога Яхве. Однако теперь другие исследователи говорят, что им не удалось найти никаких признаков надписи на табличке.

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Сам артефакт, как сообщалось ранее, изготовлен из сложенного свинцового листа размером с почтовую марку. Его возраст оценивается не менее чем в 3200 лет. Изначально сообщалось, что он, вероятно, представляет собой "табличку с проклятиями", написанными на древнем иврите. Год назад исследователи предположили, что надпись на табличке представляет собой самую раннюю форму еврейского алфавита. Предложенный тогда перевод подразумевал, что именем бога проклинались враги евреев. Также предполагалось, что она подтверждает некоторые библейские истории.

Однако сенсация может сойти на нет, о чем утверждает, например, археолог Арен Маейр из израильского университета Бар-Илан. В своем исследовании он отметил, что в прошлогодней научной работе были приведены только рентгеновские томографические изображения "надписи", якобы обнаруженной на внутренней стороне сложенной свинцовой таблички.

Новое же исследование не выявило никаких надписей на каком-либо языке. А то, что кажется буквами, Майер интерпретирует как простые вмятины. Впрочем, авторы прошлогоднего открытия с этим не согласны. Так, ведущий автор той статьи, археолог Скотт Стриплинг из Американской ассоциации библейских исследований (ABR) рассказал Live Science, что оригинальная работа была слишком длинной. Поэтому ее разделили на две части, и вторая статья с анализом надписи будет опубликована позже.

Одновременно с работой Майера вышло еще два исследования. Первое из них, проведенное археологом Наамой Яхалом-Мак из Еврейского университета в Иерусалиме, подтвердило, что свинец для артефакта был добыт в Аттике на территории современной Греции. Второе исследование, проведенное археологом Амихаем Мазаром из того же университета, предполагает, что "табличка с проклятиями" вообще могла быть грузилом, которое крепилось к рыболовным сетям, чтобы удержать их на месте под водой.