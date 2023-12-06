Определен возраст трех загадочных звезд в центре Млечного Пути

Международная команда ученых во главе с астрономами из Лундского университета детально изучила характеристики трех звезд в центре Млечного Пути, которые до последнего времени представляли собой большую загадку. В рамках нового исследования удалось достаточно точно определить возраст этих объектов.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новые сведения о звездах удалось получить благодаря анализу данных инструментов высокого разрешения, установленных на 10-метровом телескопе на Гавайях. Загадочные звезды оказались необычайно молодыми, а их химический состав буквально удивил исследователей.

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Речь идет о группе звезд, расположенных в самом сердце нашей галактики. Они находятся очень далеко от нас, на расстоянии около 25 тысяч световых лет, поэтому их трудно изучать. Кроме того, звезды скрыты за огромными облаками пыли и газа, блокирующими свет. Предыдущие исследования позволили предположить, что они могут быть необычайно молодыми.

"Теперь мы можем это подтвердить, - говорит астроном Ребекка Форсберг из Лундского университета. - В нашем исследовании мы смогли датировать три из группы звезд относительно молодыми, по крайней мере, с точки зрения астрономии. Их возраст составляет от 100 миллионов до примерно 1 миллиарда лет. Для сравнения, возраст Солнца составляет 4,6 миллиарда лет".

По ее словам, датирование звезд позволило установить, что даже в этом древнем регионе Млечного Пути все еще происходит активное звездообразование. К слову, установить возраст ученым помог анализ химического состава звезд. Они содержат большое количество тяжелых элементов, а известно, что чем старше становится Вселенная, тем больше в ней образуется тяжелых элементов. Соответственно, чем моложе звезды, тем больше в их составе таких элементов. Удивило же исследователей то, что уровень содержания железа в химическом составе изученных звезд значительно различался.