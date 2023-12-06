В Азии обнаружили новый вид «зубастых» ос-паразитов

Международная группа ученых из Китая и Германии открыла новый вид пятнистых ос-паразитов Serratichneumon maculatus. Впервые их обнаружили в лесах близ города Гуанчжоу на юго-востоке КНР. Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Taxonomy (EJT).

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По словам специалистов, найденные насекомые имеют черное тело около сантиметра в длину, покрытое красными и белыми пятнами. Во рту ос находятся два четко разделенных зуба, что служит отличительной особенностью данного вида. Кроме того, у ос-самцов есть характерные зазубренные усики, напоминающие по форме лист растения.

В исследовании говорится, что новый вид был отнесен к новому роду и идентифицирован по форме усиков, уникальным зубам, форме тела и другим тонким физическим особенностям.

Ученые пока не выяснили, на ком именно паразитируют Serratichneumon maculatus. Судя по их строению, жертвами ос должны быть бабочки или личинки моли.