ЕС может вынести решение в пользу Apple по поводу iMessage

Закон ЕС о цифровом рынке (DMA) представляет собой антимонопольное законодательство, направленное против технологических компаний. Цель состоит в том, чтобы повысить конкуренцию в отрасли за счет устранения некоторых преимуществ, которыми обладают технологические гиганты.

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Bloomberg сообщает, что антимонопольные органы ЕС пришли к предварительному выводу, что iMessage от Apple недостаточно популярен среди бизнес-пользователей, чтобы на него распространялись новые правила.

Чиновники Европейской комиссии склоняются к тому, чтобы дать Apple зеленый свет в рамках пятимесячного рыночного расследования, которое должно завершиться в феврале, говорят люди, знакомые с ситуацией. Факт заключается в том, что WhatsApp более популярен, чем iMessage в Европе.

Другими словами, антимонопольное расследование ЕС в отношении iMessage вынесет решение в пользу Apple. Если решение будет принято ЕС, это будет означать, что Apple не придется позволять iMessage обмениваться сообщениями с конкурирующими мессенджерами.

ЕС формулирует новые правила в рамках DMA, требуя от Apple корректировки таких сервисов, как App Store, Apple Pay, Siri, FaceTime и iMessage, а также вынуждая эти крупные технологические компании открывать различные сервисы и платформы для других компаний и разработчиков.