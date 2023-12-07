ЕС может вынести решение в пользу Apple по поводу iMessage
Закон ЕС о цифровом рынке (DMA) представляет собой антимонопольное законодательство, направленное против технологических компаний. Цель состоит в том, чтобы повысить конкуренцию в отрасли за счет устранения некоторых преимуществ, которыми обладают технологические гиганты.
Bloomberg сообщает, что антимонопольные органы ЕС пришли к предварительному выводу, что iMessage от Apple недостаточно популярен среди бизнес-пользователей, чтобы на него распространялись новые правила.
Чиновники Европейской комиссии склоняются к тому, чтобы дать Apple зеленый свет в рамках пятимесячного рыночного расследования, которое должно завершиться в феврале, говорят люди, знакомые с ситуацией. Факт заключается в том, что WhatsApp более популярен, чем iMessage в Европе.
Другими словами, антимонопольное расследование ЕС в отношении iMessage вынесет решение в пользу Apple. Если решение будет принято ЕС, это будет означать, что Apple не придется позволять iMessage обмениваться сообщениями с конкурирующими мессенджерами.
ЕС формулирует новые правила в рамках DMA, требуя от Apple корректировки таких сервисов, как App Store, Apple Pay, Siri, FaceTime и iMessage, а также вынуждая эти крупные технологические компании открывать различные сервисы и платформы для других компаний и разработчиков.
Теоретически правила совместимости DMA означают, что такие приложения, как WhatsApp или Messenger, могут требовать обмена данными с iMessage от Apple, и Apple должна соблюдать это правило, если она хочет продолжать работать в ЕС. Но эта новость указывает на то, что iMessage может не подпадать под действие законодательства ЕС, поскольку он не получил широкого распространения среди предприятий, поэтому этот вопрос, скорее всего, пойдет на пользу Apple.