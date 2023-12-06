С Нового года в Tele2 вырастут тарифы

В 2024 году часть тарифов оператора сотовой связи Tele2 подорожает на 10-20%. Об этом сообщает iGuides.

По данным портала, пользователям Tele2 уже стали приходить на телефоны соответствующие предупреждения. Отмечается, что в январе 2024 года цены вырастут только на архивные тарифы — стоимость актуальных останется прежней. В среднем они подорожают на 10-20%.