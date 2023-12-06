Гигантская "дыра" образовалась на Солнце

Астрономы зафиксировали появление на поверхности Солнца огромного темного пятна, известного как корональная дыра. Оно появилось недалеко от экватора нашей звезды и теперь испускает в сторону Земли необычайно быстрое и мощное излучение.

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Как сообщает Space.com, гигантская "дыра" визуально похожа на темное пятно. Разрыв, образовавшийся в плазме, извергает мощные потоки необычайно быстрого излучения, причем этот солнечный ветер пока направлен прямо на Землю. Впервые вновь образованная корональная дыра была замечена 2 декабря. Своей максимальной ширины, а это около 800 тысяч километров, она достигла всего за 24 часа. С 4 декабря "дыра" обращена прямо к Земле.

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Учитывая ее гигантские размеры, эксперты первоначально предсказывали, что она способна спровоцировать мощную геомагнитную бурю, но не самого высокого класса. Земле предсказывали возможные перебои и отключения радиосвязи и сильные полярные сияния в течение нескольких дней. Однако последующие наблюдения показали, что солнечный ветер оказался хоть и очень быстрым, но менее интенсивным, чем ожидалось. Поэтому и буря оказалась слабее, чем прогнозировалось, хотя появление сильных полярных сияний все еще не исключается.

Эксперты пока не могут точно сказать, как долго гигантская "дыра" будет оставаться на поверхности Солнца. Предыдущие наблюдения за корональными дырами говорят о том, что такие пятна, как правило, способны продержаться в течение более чем одного солнечного оборота (27 дней).

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), корональные дыры возникают, когда магнитные поля Солнца внезапно "раскрываются". Часть материала из верхнего слоя отрывается от поверхности и уносится в космос в виде солнечного ветра. Такие дыры выглядят как темные пятна потому, что они холоднее и менее плотные, чем окружающая их плазма. Геомагнитные бури на Земле возникают потому, что потоки излучения из корональных дыр оказываются намного быстрее обычного солнечного ветра.