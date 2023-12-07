Как настроить новый Android: самые важные настройки

Настройка новенького Android-смартфона может показаться довольно суетливым делом, но на практике это отнимает далеко не так много времени, как кажется. Рассказываем, как настроить ваш новый Android-телефон и какие параметры стоит включить или отключить в первую очередь.

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Резервное копирование

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Чтобы сделать переход со старого смартфона на новый максимально гладким, желательно заранее сделать резервную копию старых файлов. Самый простой способ — встроенная утилита Google, доступная на всех Android-устройствах. Перейдите в настройки телефона — меню Google — «Резервное копирование». Если функция не включена, активируйте ее и следуйте указаниям на экране.

Резервная копия сохранит ваши контакты, события в календаре, текстовые сообщения, историю звонков, список установленных приложений и другие системные параметры. Имейте в виду, что загрузка файлов в облачное хранилище может занять некоторое время.

Если вы переходите на Android с iPhone, загрузите приложение Google Drive — оно позволяет провести ту же самую процедуру, сохранив ваши файлы с iOS.

При первом включении нового смартфона система автоматически предложит вам восстановить резервную копию. Для этого нужно просто зайти в аккаунт Google, который был привязан к старому устройству, и следовать инструкция на экране. Загрузка данных займет некоторое время. Помимо этого, стоит помнить, что резервные копии не включают в себя приложения — их придется скачивать отдельно.

Обновление прошивки

Чтобы обеспечить безопасность смартфона и получить доступ ко всем функциям, желательно сразу проверить наличие обновлений для прошивки. Обычно это можно сделать в настройках — «Система» — «Обновление системы». Проверить обновления для других приложений можно в Play Store: нажмите на значок вашего профиля в правой верхней части экрана и перейдите в меню «Управление приложениями и устройством».

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