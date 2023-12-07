Apple работает над iPhone без выреза Dynamic Island

Поставщик компонентов Apple, LG Innotek, приступил к разработке дисплеев для iPhone, которые будут оснащены подэкранным модулем камеры UPC1. Об этом сообщает корейское издание TheElec.

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Отмечается, что новый модуль позволит компании Apple создать iPhone с экраном без каких-либо отверстий или вырезов. Согласно инсайдерской информации, новая фронтальная камера UPC имеет некоторые ограничения по сравнению с традиционными камерами, в частности, она захватывает меньше света из-за прохождения через дисплейный слой. В ответ на эту проблему LG Innotek разрабатывает специальные линзы, которые увеличат интенсивность света, достигающего сенсора камеры.

Однако данное нововведение не появится в линейке iPhone 16, которая выйдет в 2024 году, или других ближайших моделях. Предполагается, что сначала Apple представит iPhone 17 Pro в 2025 году с круглым отверстием для фронтальной камеры и подэкранным Face ID.