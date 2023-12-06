Honor Magic 6 Lite получил процессор Snapdragon, NFC и продвинутую камеру

Honor анонсировала в Китае свой новый смартфон Honor Magic 6 Lite. Новинка пришла на смену Honor Magic 5 Lite, представленному в феврале этого года. По сравнению с предыдущей моделью новая модель получила значительные улучшениями, включая камеру на 108 Мп и продвинутые характеристики дисплейного модуля.

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Особенности

Honor Magic 6 Lite оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200×2652 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и частотой затемнения ШИМ 1920 Гц.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с графическим процессором Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до дополнительных 8 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компания утверждает, что Honor Magic 6 Lite имеет 5-звездочный сертификат SGS, который, как утверждается, обеспечивает дополнительную безопасность корпуса и частей телефона, чем его конкуренты в сегменте.

На задней панели размещена тройная основная камера:

главный датчик на 108 Мп (f/1.75) с 3-кратным зумом без потерь;

сверхширокоугольный объектив на 5 Мп (f/2.2);

макро-камера на 2 Мп (f/2.4).

Спереди установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.45).

Ёмкость аккумулятора достигает 5300 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 35 Вт. Время автономной работы достигает до 17 часов в режиме воспроизведения онлайн-видео, или до 11 часов онлайн-гейминга.

Также имеется встроенный в дисплей датчиком отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и USB Type-C. Размеры: 163,6×75,5×7,98 мм, вес – 185 граммов. Работает устройство под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13.

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