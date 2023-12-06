Блогер, разбивший самолет ради хайпа, окажется в тюрьме

Американский блогер Тревор Джейкоб получил полгода тюрьмы за самолет, разбитый ради видео. Об этом сообщает The Verge.

Напомним, что весной 2023 года Джейкоб опубликовал на YouTube видео под названием «Я разбил свой самолет». В ролике блогер вылез из кабины пилота прямо в воздухе и удачно приземлился с помощью парашюта, пока самолет продолжал движение. Он рухнул в национальном лесу Лос-Падрес в Калифорнии.

Позднее инцидент заинтересовал местную полицию. На допросе Джейкоб утверждал, что не знал о месте крушения. Однако на поверку показания оказались ложью — спустя некоторое время после инцидента блогер вернулся со своим другом в лес, собрал фрагменты самолета и выбросил их в мусорные баки возле аэропорта Ломпок. Также мужчина утверждал, что причиной катапультирования стало вовсе не желание снять ролик, а отказ двигателя. Это заявление тоже оказалось ложью.