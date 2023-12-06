Блогер, разбивший самолет ради хайпа, окажется в тюрьме

Американский блогер Тревор Джейкоб получил полгода тюрьмы за самолет, разбитый ради видео. Об этом сообщает The Verge.

Блогер, разбивший самолет ради хайпа, окажется в тюрьме
© Скриншот из видео

Напомним, что весной 2023 года Джейкоб опубликовал на YouTube видео под названием «Я разбил свой самолет». В ролике блогер вылез из кабины пилота прямо в воздухе и удачно приземлился с помощью парашюта, пока самолет продолжал движение. Он рухнул в национальном лесу Лос-Падрес в Калифорнии.

Позднее инцидент заинтересовал местную полицию. На допросе Джейкоб утверждал, что не знал о месте крушения. Однако на поверку показания оказались ложью — спустя некоторое время после инцидента блогер вернулся со своим другом в лес, собрал фрагменты самолета и выбросил их в мусорные баки возле аэропорта Ломпок. Также мужчина утверждал, что причиной катапультирования стало вовсе не желание снять ролик, а отказ двигателя. Это заявление тоже оказалось ложью.

Прокуратура США сочла, что Джейкоб совершил опасное деяние, чтобы «привлечь к себе внимание в социальных сетях и новостях», а также «получить финансовую выгоду». Блогера признали виновным в уничтожении улик, а также в препятствовании расследованию. В результате Джейкоба приговорили к шести месяцам тюремного заключения, при том, что ему грозило до 20 лет за решеткой при совокупности обвинений.

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