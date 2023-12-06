Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил граждан о фейковой рассылке от лица ведомства с адресов в формате name@rkn.expert. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

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Фейковая расссылка осуществляется якобы от «Комитета информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре.

«Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru», — предупредили в ведомстве.

До этого Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах. Под запрет попали сайты 11 компаний. Среди них: Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera, DigitalOcean.