Изменение климата вынуждает животных уходить в лес

Американские ученые проанализировали 150 тысяч записей со скрытых камер, размещенных в разных регионах США. Они засняли 29 видов млекопитающих. Оказалось, что в более жарких регионах животные избегают человека и селятся в лесах. А в холодном климате все наоборот: там млекопитающие чаще обитают в сельскохозяйственных районах. Ученые призывают сохранять местную растительность и живые изгороди, чтобы у животных оставались укрытия даже в зоне обитания человека. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

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Потепление климата вынуждает животных все чаще скрываться в лесной прохладе. Американские ученые решили проанализировать, где предпочитают селиться млекопитающие. Для этого они использовали Snapshot USA — программу мониторинга с тысячами фотоловушек по всей стране. Исследователи проанализировали 150 тысяч записей о 29 видах млекопитающих, включая волков, медведей, кроликов и опоссумов. Всего камеры были расположены в 2485 местах. Оказалось, что популяции одного и того же вида могут жить в районах с разной степенью урбанизации — в зависимости от того, в какой климатической зоне они находятся. Так, кролик в жарком регионе предпочитает лес, а в холодном — сельскохозяйственную местность с присутствием человека.

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Это исследование противоречит привычной теории охраны природы, согласно которой все виды делятся на те, что хорошо уживаются с людьми, и те, что их избегают. По словам авторов, сегодня на первый план выходит «экологическая гибкость» — животные становятся более сложными, чем раньше.

«Мы не можем применять универсальный подход к сохранению среды обитания для всех млекопитающих», — рассказал Дэниел Карп, старший автор исследования из Калифорнийского университета.



«Оказывается, климат играет большую роль в том, как виды реагируют на потерю среды обитания».

Ученые привели пример с лосями. В основном за ними следят в охраняемых районах и заповедниках. Однако так экологи могут упустить возможность для сохранения лосей в других регионах — в частности, где живет человек. Исследователи подчеркнули, что нужно обратить внимание на развитие пастбищ, ферм и других сельскохозяйственных областей.