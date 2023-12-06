Ученые нашли связь между окрасом кошек и их характером

Многие считают, что между цветом шерсти кошек и их характером существует связь. Есть несколько научных исследований по этой теме, результаты которых могут показаться весьма неожиданными.

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Рыжий цвет

Научно доказано, что рыжий окрас чаще встречается у котов, чем у кошек. На трех рыжих котов приходится всего одна рыжая кошка. Это обусловлено генетически: рыжий пигмент феомеланин находится в X-хромосоме, которых две у самок и одна – у самцов. Кошкам для рыжего цвета нужно иметь две копии этого гена, а котам – одну.

Цвет и характер

В Калифорнийском университете опросили владельцев кошек по поводу связи между цветом и характером их питомцев.

Выяснилось, что рыжие коты дружелюбные, активные и менее застенчивые.

Белые коты отличаются спокойствием, низкой активностью, а также смелостью. При этом они часто бывают отчужденными и не очень хорошо ладят с людьми.

У черных кошек не смогли выделить особые черты характера.

Двухцветные кошки дружелюбные и немного отстраненные. Трехцветные питомцы отчужденные и не очень дружелюбные, а также не отличаются терпением.

Кошки черепахового окраса нетерпимые, однако поддаются дрессировке, передает doctorpiter.

Стоит брать во внимание, что исследование в своей основе содержит субъективные оценки хозяев кошек, и понятие о дружелюбности, нетерпимости и других чертах характера у разных хозяев может отличаться.