Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьскую подборку с лучшими Android-смартфонами, основанный пользовательских отзывах.

На первом месте на протяжении уже трех месяцев закрепился складной смартфон Honor Magic V2, который в ноябре набрал 96,77% положительных отзывов. Эксперты отмечают, что такая популярность складного экрана является необычным явлением, и подчеркивают, что Honor Magic V2 действительно заслуживает первое место благодаря своему чрезвычайно тонкому корпусу и «легкому дизайну».

На втором месте рейтинга расположился iQOO 12 Pro (96,06%), который стал первым и единственным устройством на с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, вошедший в топ-10.

Флагманский смартфон Samsung S23 Ultra, занимавший вторую позицию в прошлом месяце, опустился на третье место с результатом 95,68%.