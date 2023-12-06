Летящая к Марсу станция «Психея» передала на Землю первые снимки

Во вторник, 5 декабря, команда миссии NASA «Психея» объявила, что исследовательский аппарат сделал свою первую космическую фотографию. Как рассказал портал Space.com, тест показал, что две мультиспектральные камеры «Психеи» работают штатно и готовы к выполнению миссии.

Снимок представляет собой «мозаику необработанных данных, собранных аппаратом 4 декабря». Он демонстрирует ряд звезд, видимых с точки обзора «Психеи». Мозаика состоит из 68 отдельных изображений, каждое из которых захватило тела в созвездии Рыб (именно туда были направлены камеры при включении).

NASA

Члены команды будут работать над настройкой камер в ближайшие дни.

С момента запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy 13 октября «Психея» путешествовала по космосу «в темноте», поскольку ее камеры были выключены.

Исследовательская станция находится на пути к изучению астероида, в честь которого она была названа — 16 Psyche. Астероид находится между Марсом и Юпитером и представляет большой интерес для исследователей планет: считается, что он почти полностью состоит из металла, в частности, железа и никеля. Это важно, поскольку именно эти металлы содержатся в ядре Земли.

В некотором смысле изучение 16 Psyche — уловка, позволяющая одновременно изучить ядро Земли, отмечает Space.com. По расчетам ученых, «Психея» должна добраться до своего астероида в 2029 году.