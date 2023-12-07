«Яндекс» открыл доступ к YandexGPT API для всех пользователей

«Яндекс» предоставил доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud всем пользователям в режиме превью. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе интернет-компании.

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Теперь YandexGPT API тарифицируется и у него появились новые возможности: стала доступна большая модель в асинхронном режиме, которая лучше справляется с решением сложных текстовых задач, собрана библиотека промтов по популярным для бизнеса сценариям использования нейросети.

Также в «Яндексе» сообщили о запуске программы грантов Yandex Cloud Boost AI. Технологические компании смогут получить 1 млн руб. на использование YandexGPT API для создания чат-ботов и «умных» помощников. Кроме того, предприниматели получат консультации архитекторов по работе с нейросетью и скидку на дальнейшее использование YandexGPT API.

Для участия в программе компании нужно разрабатывать свой технологический продукт. Сам проект должен быть на стадии MVP и выше. Также у бизнеса должна быть готовая задача для использования YandexGPT API.

В пресс-службе интернет-гиганта отметили, что в процессе тестирования YandexGPT API бизнес подал свыше 20 тыс. заявок. Больше всего их поступило от банков, ритейлеров и компаний, работающих в сфере информационных технологий.