В Норвегии найдена 1000-летняя монета с ликом Христа

В Норвегии археолог-любитель обнаружил редкую монету с изображением Иисуса Христа. Она неплохо сохранилась, хотя ее возраст составляет около 1000 лет.

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Об открытии рассказывает Live Science. Монета была найдена на юге Норвегии, где археолог-любитель проводил поиски в горной местности. Артефакт относится к тому типу византийских золотых монет, которые впервые были отчеканены около 960 года нашей эры. На одной ее стороне изображен Иисус Христос, держащий в руке Библию.

Другую сторону украшают изображения Василия II и Константина VII, двух братьев, которые правили Византийской империей. Предварительный анализ позволил археологам предположить, что найденная монета была отчеканена в период между 977 и 1025 годами нашей эры, во время правления вышеуказанных братьев.

Эксперты указывают на характерный для того времени элемент дизайна - три пунктирные линии, опоясывающие грани монеты. Кроме того, артефакт содержит две надписи, выполненные на латыни и греческом языке. Надпись в переводе с латыни гласит: "Иисус Христос, Царь царствующих". Надпись на греческом языке эксперты перевели так: "Василий и Константин, римские императоры".