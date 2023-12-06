Золото Византии: В Норвегии найдена 1000-летняя монета с ликом Христа
В Норвегии археолог-любитель обнаружил редкую монету с изображением Иисуса Христа. Она неплохо сохранилась, хотя ее возраст составляет около 1000 лет.
Об открытии рассказывает Live Science. Монета была найдена на юге Норвегии, где археолог-любитель проводил поиски в горной местности. Артефакт относится к тому типу византийских золотых монет, которые впервые были отчеканены около 960 года нашей эры. На одной ее стороне изображен Иисус Христос, держащий в руке Библию.
Другую сторону украшают изображения Василия II и Константина VII, двух братьев, которые правили Византийской империей. Предварительный анализ позволил археологам предположить, что найденная монета была отчеканена в период между 977 и 1025 годами нашей эры, во время правления вышеуказанных братьев.
Эксперты указывают на характерный для того времени элемент дизайна - три пунктирные линии, опоясывающие грани монеты. Кроме того, артефакт содержит две надписи, выполненные на латыни и греческом языке. Надпись в переводе с латыни гласит: "Иисус Христос, Царь царствующих". Надпись на греческом языке эксперты перевели так: "Василий и Константин, римские императоры".
Как такая монета могла оказаться на склоне горы в Норвегии, пока можно только предполагать. Ученые не исключают, например, что она могла принадлежать Харальду III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. Прежде чем стать королем, он служил в страже византийского императора. А после смерти императора наемникам из стражи обычно разрешали "грабить его дворец". Возможно, будущий король Норвегии именно там и раздобыл немало монет, одну из которых затем привез к себе на родину, где она каким-то образом была утеряна в горах и нашлась спустя почти тысячелетие.