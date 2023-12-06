Блогер сравнил работу смартфонов Samsung S23 и Xiaomi 13

Эксперт YouTube-канала Techno Arena сравнил по характеристикам и в работе мини-смартфоны Xiaomi 13 и Samsung S23.

Samsung S23 и Xiaomi 13 - это два лучших компактных флагмана 2023 года. Но какой из них всё-таки брать выгоднее?

Качество сборки у обоих смартфонов отличное. Однако задняя панель у Xiaomi глянцевая, а у Samsung - матовая.

Galaxy S23 оснащён дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, Xiaomi 13 - экраном с диагональю 6,36 дюйма. Матрица, разрешение, частота обновления (120 Гц) у них идентичны. Хотя на бумаге Xiaomi ярче, в реальной жизни эти дисплеи одинаковые по яркости.

Работают оба смартфона на Snapdragon 8 Gen 2. С точки зрения производительности они тоже ничем не отличаются друг от друга. Базовый объём внутренней памяти у них - 128 ГБ.

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

По части камер устройства тоже почти идентичны. В целом Samsung делает снимки чуть ярче, чем они на самом деле, а у Xiaomi цвета более естественные. Сверширик чуть лучше у S23, 3-кратный зум лучше у Xiaomi 13, а вот 10-кратный - уже у Samsung. Что касается записи видео, то Samsung ведёт себя более стабильно по сравнению с конкурентом, а на фронтальную камеру S23 может снимать видео в 4К, тогда как Xiaomi - максимум в 1080p.

С точки зрения автономности явным победителем будет Xiaomi 13. Его хватает на полтора дня, тогда как S23 - на один день. Кроме того, Xiaomi поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, а Samsung - 25 Вт.

Разблокировка как по лицу, так и по отпечатку пальца происходит на Xiaomi заметно быстрее, чем на Samsung.

Вывод