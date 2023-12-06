Китай запустил спутник на ракете с морской платформы

Китай успешно запустил спутник, предназначенный для тестирования интернет-технологий, на легкой твердотопливной ракете с морской платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Китай запустил спутник на ракете с морской платформы
© Lenta.ru

Старт носителя Jielong-3 произошел 6 декабря 03:24 по местному времени (5 декабря в 22:24 по московскому времени) с морской платформы недалеко от города Янцзян в провинции Гуандун.

В декабре Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли MisrSat-2 для Египта. Легкая двухступенчатая ракета CZ-2C со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости