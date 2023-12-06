WhatsApp разрешит совместно слушать музыку при видеозвонках

В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена функция, позволяющая пользователю групповых чатов делиться содержимым своего экрана и транслировать фильмы и музыку своим собеседникам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.25.10.72, которое можно загрузить в TestFlight. При включенной этой функции воспроизводимый на устройстве пользователя звук будет передаваться другим пользователям во время разговора. Отмечается, что новая функция несовместима в голосовых или во время видеозвонков без трансляции собственного экрана.

По версии WABetaInfo, новая функция позволит пользователям совместно смотреть фильмы, видео-презентации и прослушивать музыку, а также позволит проводить групповые видеозвонки более интерактивными.