Apple намерена оснащать iPhone 16 аккумуляторами индийского производства

Американская корпорация Apple намерена оснащать смартфоны iPhone 16, которые, как ожидается, появятся в конце будущего - начале 2025 года, в основном произведенными в Индии аккумуляторами. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Подобное решение связано со стратегией самой дорогой компании мира по диверсификации производства, снижению зависимости от Китая в условиях напряженности в американо-китайских отношениях. По данным издания, Apple "проинформировала поставщиков комплектующих о предпочтении приобретать аккумуляторы для будущего iPhone 16 на индийских заводах". Корпорация порекомендовала, в частности, китайской компании Desay открыть новые заводы в южноазиатской республике, а тайваньскому поставщику батарей Simplo Technology - увеличить там производство под будущие заказы.

"Если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все пойдет хорошо, корпорация планирует значительно расширить их производство в Индии", - заявил связанный с ней эксперт.

Как сообщалось ранее, Apple увеличила экспорт собранных в республике смартфонов на 177%, более чем до $5 млрд, в апреле - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.