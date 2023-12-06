Apple показала лабораторию по тестированию фирменных процессоров

Apple, как известно, тщательно скрывает помещения, в которых сотрудники работают над будущими продуктами. Apple имеет историю настолько скрытно относиться к некоторым своим проектам, что были времена, когда некоторые сотрудники даже не знали о них. Тем не менее компания из Купертино всё же решилась посторонним показать свои рабочие места.

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Репортёры издания CNBC Business News посетили лабораторию Apple по тестированию чипов. Всё происходящее было заснято на видео. Видеотур начинается с комнаты с оборудованием для тестирования чипов. Он имеет утилитарный вид – гораздо менее гламурная атмосфера по сравнению с другими лабораториями штаб-квартиры Apple.

По данным CNBC, комната заполнена полками с 70 машинами, которым поручено тестировать чипы для новых продуктов Apple. Apple использует систему цветовой маркировки, чтобы определить, какая машина какой тип чипа тестирует.

По словам одного из сотрудников, в задачи данной лаборатории входит выявление ошибок и проблем, в том числе с дизайном и производством чипов. И до установки в финальное оборудование все проблемы исправляются. В ролике показано, что тестирование процессоров выполняется на специальных платах, которые не имеют ничего общего с конечной продукцией.

У репортёров издания CNBC также появилась редкая возможность поговорить с главой Apple по производству кремния Джонни Сроуджи и старшим вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения Джоном Тернусом о геополитических рисках на Тайване, замедлении темпов роста экономики и о том, что будет дальше в области искусственного интеллекта.