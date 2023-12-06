Apple показала лабораторию по тестированию фирменных процессоров
Apple, как известно, тщательно скрывает помещения, в которых сотрудники работают над будущими продуктами. Apple имеет историю настолько скрытно относиться к некоторым своим проектам, что были времена, когда некоторые сотрудники даже не знали о них. Тем не менее компания из Купертино всё же решилась посторонним показать свои рабочие места.
Репортёры издания CNBC Business News посетили лабораторию Apple по тестированию чипов. Всё происходящее было заснято на видео. Видеотур начинается с комнаты с оборудованием для тестирования чипов. Он имеет утилитарный вид – гораздо менее гламурная атмосфера по сравнению с другими лабораториями штаб-квартиры Apple.
По данным CNBC, комната заполнена полками с 70 машинами, которым поручено тестировать чипы для новых продуктов Apple. Apple использует систему цветовой маркировки, чтобы определить, какая машина какой тип чипа тестирует.
По словам одного из сотрудников, в задачи данной лаборатории входит выявление ошибок и проблем, в том числе с дизайном и производством чипов. И до установки в финальное оборудование все проблемы исправляются. В ролике показано, что тестирование процессоров выполняется на специальных платах, которые не имеют ничего общего с конечной продукцией.
У репортёров издания CNBC также появилась редкая возможность поговорить с главой Apple по производству кремния Джонни Сроуджи и старшим вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения Джоном Тернусом о геополитических рисках на Тайване, замедлении темпов роста экономики и о том, что будет дальше в области искусственного интеллекта.
В отчете кратко изложена история собственного производства «яблочных» чипов, а также затронуты вопросы о том, что будет дальше с компанией, хотя Apple, как и ожидалось, мало что могла сказать о своих планах.