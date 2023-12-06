512 ГБ за 18 тысяч рублей: блогер протестировал российский SSD

На YouTube-канале proSSD проверили, насколько хорошо справляется со своими задачами отечественный SSD ТМИ 512ГБ ЦРМП.467512.001-01 и есть ли смысл его брать.

Стоит ли накопитель ТМИ 512ГБ ЦРМП.467512.001-01 своих денег? По мнению ведущего YouTube-канала proSSD, нет. И вот почему.

Приобрёл эксперт российский SSD в б/у-состоянии. То есть когда-то им уже кто-то пользовался. Сейчас же в магазинах приобрести этот накопитель можно за примерно 18 тысяч рублей.

proSSD

proSSD

proSSD

proSSD

proSSD

Температура у ТМИ 512ГБ ЦРМП.467512.001-01 зашита, и, независимо от реального положения вещей, датчик всегда отображает 40 градусов. В целом по результатам тестов было видно, что это безбуферный SSD, а результаты скорости чтения и записи не дотягивают до заявленных (обещали 560 Мб/с на чтение и 510 Мб/с на запись). Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше.

В действительности скорость записи была максимум 470 Мб/с, а после заполнения 60 ГБ накопителя она снизилась до 230 Мб/с.