В Китае обнаружили новый вид степных ежей

Ученые из Аньхойского педагогического университета (КНР) описали ранее неизвестный науке вид степного ежа (Mesechinus). Он обитает в кустарниковых зарослях и субтропических лесах восточного Китая.

© Мир 24

Mesechinus – небольшой род млекопитающих семейства ежовых. Ранее было известно четыре вида: Mesechinus dauricus, Mesechinus hughi, Mesechinus miodon и Mesechinus wangi. Все они проживают в Восточной Азии. Mesechinus wangi встречается на юго-западе Китая, остальные виды в основном распространены в северном Китае и прилегающих областях Монголии и Сибири.

Новый вид из восточного Китая получил научное название Mesechinus orientalis. Он обладает меньшим размером, чем его собратья. Длина шипов не превышает 1,8-2 мм. Шерсть самцов, как правило, серая, у большинства самок – красновато-коричневая.

Ежи предпочитают жить в кустарниках и субтропических широколиственных вечнозеленых лесах на высотах от 30 до 700 м. Новый вид географически изолирован от своих сородичей – другие популяции обитают на расстоянии не менее 1000 км.