В Китае обнаружили новый вид степных ежей

Новый вид степных ежей обнаружили в Китае
Ученые из Аньхойского педагогического университета (КНР) описали ранее неизвестный науке вид степного ежа (Mesechinus). Он обитает в кустарниковых зарослях и субтропических лесах восточного Китая.
Mesechinus – небольшой род млекопитающих семейства ежовых. Ранее было известно четыре вида: Mesechinus dauricus, Mesechinus hughi, Mesechinus miodon и Mesechinus wangi. Все они проживают в Восточной Азии. Mesechinus wangi встречается на юго-западе Китая, остальные виды в основном распространены в северном Китае и прилегающих областях Монголии и Сибири.
Новый вид из восточного Китая получил научное название Mesechinus orientalis. Он обладает меньшим размером, чем его собратья. Длина шипов не превышает 1,8-2 мм. Шерсть самцов, как правило, серая, у большинства самок – красновато-коричневая.
Ежи предпочитают жить в кустарниках и субтропических широколиственных вечнозеленых лесах на высотах от 30 до 700 м. Новый вид географически изолирован от своих сородичей – другие популяции обитают на расстоянии не менее 1000 км.
Генетический анализ показал, что вид Mesechinus orientalis отделился от других ежей того же вида примерно 0,74-1,1 млн лет назад. Вероятно, на разделение видов повлияли изменения климата, а именно резкое похолодание и засушливые условия среднего плейстоцена, и миграции, сообщает ZooKeys.