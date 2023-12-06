Apple признала iPhone SE устаревшим

Компания Apple добавила в список винтажных и устаревших устройств оригинальный iPhone SE и несколько других гаджетов. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Статус винтажного устройства присваивается гаджетам, которые были сняты с производства более пяти лет назад. Первый iPhone SE в свою очередь был доступен для официальной покупки вплоть до сентября 2018 года. Этот смартфон был представлен весной 2016 года. В свое время устройство стало популярным, так как предлагало«железо» iPhone 6s в корпусе iPhone 5s и стоило дешевле старших моделей.

В дополнение к iPhone SE Apple также классифицировала как винтажные следующие продукты: второе поколение 12,9-дюймового iPad Pro и специальное издание беспроводных наушников Beats Solo3 Wireless, которые были представлены в честь 90-летия Микки Мауса.