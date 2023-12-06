«Яндекс» запустил тестирование новой «Алисы» на основе YandexGPT 2

"Пользователям беты не придется запускать навык "Давай придумаем": виртуальный ассистент сможет решать разные задачи в одном диалоге с учетом контекста. Например, "Алиса" подскажет, какие сказки были написаны в ХIХ веке, а затем прочтет выбранную. Объяснит, почему небо голубого цвета и как возникает северное сияние. Ассистент не только предложит тезисный план презентации, но и расскажет, как подготовиться к публичному выступлению. А еще вместе с "Алисой" можно будет составить меню новогоднего ужина и придумать поздравления", - отметили в компании.