Лучшие приложения для Android в 2023 году

Google ежегодно подводит итоги, называя лучшие приложения на площадке Play Store в разных категориях. Портал techradar.com рассказал, какие программы получили награды в 2023 году: от помощников по самообразованию до ИИ чат-ботов.

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AWorld in support of ActNow

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AWorld призвано показать пользователям, как можно противостоять глобальному потеплению, рассчитав свой углеродный след, и как стоит изменить образ жизни, чтобы снизить вред окружающей среде. Приложение рекомендует базовые активности, вроде посадки деревьев и потребления природных продуктов.

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PAW Patrol Academy

Среди семейных приложений Google отметила PAW Patrol Academy: игру по мотивам мультфильма «Щенячий патруль», которая помогает детям 2-5 лет научиться решать задачки, быть уверенными в себе и не стесняться творчества. Отдельно стоит отметить, что приложение не требует подключения к сети — ребенок может пользоваться им где угодно.

Play Store

Character AI: AI-Powered Chat

Несмотря на то, что ChatGPT выиграл в номинации «выбор пользователей», Google отдала титул лучшего ИИ приложению Character AI. По сути, оно предлагает пользователям набор чат-ботов, созданных по образу и подобию известных селебрити и вымышленных персонажей: от Юлия Цезаря до бога Посейдона. Само собой, Character AI не стоит воспринимать всерьез — это не более чем забавная безделушка, почти как видеоигра.

Play Store

Aware: Mindfulness & Wellbeing

Aware — приложение для ухода за психическим здоровьем. Оно представляет собой аналог цифрового дневника, который предлагает пользователям упражнения и консультации специалистов. Aware не требует платной подписки или регистрации аккаунта.

Play Store

Artifact: Feed Your Curiosity

Artifact призвано расширить кругозор пользователя естественным образом. Приложение оформлено как своего рода лента в социальной сети, но вместо обычных постов она показывает всяческие новости и образовательные статьи. Темы попадаются самые разные: от IT-индустрии до политики и гейминга.

Play Store

Voidpet Garden: Mental Health

Voidped Garden — еще одно приложение, посвященное психическому здоровью, однако оно работает совсем не так, как Aware. Забота о себе представлена в виде игры, напоминающей Pokemon, где в качестве питомцев выступают монстры, рожденные из негативных эмоций. Если выполнять задания и ухаживать за питомцами, рано или поздно они вырастут в величественных драконов, символизирующих положительные качества пользователя.

Play Store

ChatGPT

В начале ноября Google открыла для пользователей голосование за лучшее приложение года, и победитель никого не удивил — конечно же это ChatGPT. За 2023 год этот чат-бот захватил мир, став самым популярным генеративным ИИ. Да и 2024 год обещает стать продуктивным для разработчиков приложения.

Spotify

Spotify заслужил награду как лучшее кросс-платформенное приложение благодаря тому, что музыку слушать можно где угодно: на кухне, на прогулке, по пути на работу или за городом. Кроме того, оно позволяет загружать музыку для прослушивания без подключения к Интернету.

Play Store

Imprint: Learn Visually

Наконец, награду за приложение года получил Imprint: образовательный инструмент, который предназначен для обучения новым навыкам и интересным фактам при помощи миниатюрных уроков. Как и следует из названия, Imprint подает информацию в яркой визуальной форме, что облегчает процесс.