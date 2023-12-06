В России разработали виртуального преподавателя информатики

Виртуального преподавателя информатики создали в МГТУ имени Н.Э. Баумана совместно с Московским физико-техническом институтом. Это сервис для изучения программирования на практике с использованием искусственного интеллекта. В настоящий момент система проходит тестирование. В дальнейшем создатели планируют ее внедрить в другие учебные заведения.

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«Когда пользователь решает задачу в области программирования, сервис анализирует исходный код решения с помощью нейросети, преобразуя его в вектор в многомерном пространстве. Так платформа понимает, какие алгоритмы использовал студент в конкретной задаче и на каком уровне они реализованы», – рассказал «Известиям» главный разработчик проекта Роберт Хажиев.

Но основе совокупностей решений задач и количества попыток программное обеспечение создает карту знаний учащегося и указывает на слабые места. После чего алгоритм рекомендует пользователю задачи, релевантные по схожести, или задания из нового материала, который следует изучить. Также предлагаются темы на закрепление знаний студента. Таким способом создается персональная образовательная траектория.

В настоящий момент сервис принимает решения только на С++. Это один из популярных языков программирования в мире. В будущем разработчики планируют внедрить в «виртуального преподавателя» поддержку Python, Java, C# и других языков программирования.