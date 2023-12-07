ИИ-стартап Маска X.AI начал инвестраунд на $1 млрд

Стартап X.AI американского бизнесмена Илона Маска планирует привлечь акционерный капитал в размере $1 млрд. Компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на размещение акций, следует из уведомления, опубликованного на сайте ведомства.
Согласно заявке в SEC, 29 ноября X.AI начала инвестраунд и уже привлекла почти $135 млн от четырёх инвесторов.
Маск учредил стартап X.AI в этом году. Своей задачей компания называет разработку искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения научных открытий. Она работает в сотрудничестве с принадлежащими Маску X (бывшая Twitter), Tesla и другими компаниями.
4 ноября X.AI запустила свою первую модель ИИ — чат-бот Grok, который связан с соцсетью X. ИИ смоделирован по образцу из романа «Автостопом по галактике» и одноимённого фильма. Компания отмечала, что он готов не только отвечать на любые вопросы, но и предлагать, что спросить.