ИИ-стартап Маска X.AI начал инвестраунд на $1 млрд

Стартап X.AI американского бизнесмена Илона Маска планирует привлечь акционерный капитал в размере $1 млрд. Компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на размещение акций, следует из уведомления, опубликованного на сайте ведомства.

© Unsplash

Согласно заявке в SEC, 29 ноября X.AI начала инвестраунд и уже привлекла почти $135 млн от четырёх инвесторов.

Маск учредил стартап X.AI в этом году. Своей задачей компания называет разработку искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения научных открытий. Она работает в сотрудничестве с принадлежащими Маску X (бывшая Twitter), Tesla и другими компаниями.