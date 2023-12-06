Фанаты назвали любимые мобильные устройства Apple

Бенчмарк AnTuTu опубликовал неожиданные результаты рейтинга самых мощных мобильных устройств Apple.

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Несмотря на то, что iPhone 15 Pro стал самым быстрым смартфоном Apple, он не попал даже в пятерку лучших устройств iOS по версии платформы на конец ноября 2023 года.

Лидерство в рейтинге занял 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,69% положительных отзывов. На втором месте оказался планшет iPad Air 4 (96,4%), выпущенный в сентябре 2020 года.

Третье место досталось компактному iPhone 12 mini с 95,91% положительных отзывов, который также дебютировал в 2020 году.

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В топ-10 также вошли iPhone SE2, iPad Pro 4 (12,9 дюйма), iPad Pro 3 (11 дюймов), iPad Air 5, iPad mini 5 и почетный ветеран iPhone 8. Места с 11 по 20 заняли iPad Pro (11 дюймов), iPad Pro 5 (12,9 дюймов), iPhone 13 mini, iPad Pro 3 (12,9 дюймов), iPhone 11 Pro и другие модели.