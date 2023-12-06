Япония отложит миссию к Марсу из-за проблем с ракетой

Япония может на два года отложить миссию к марсианскому спутнику Фобос из-за проблем с ракетой. Об этом со ссылкой на телеканал NHK сообщает ТАСС.

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С предложением о переносе запуска автоматической межпланетной станции (АМС), которая произвела бы забор грунта с Фобоса, с 2024-го на 2026-й выступил комитет японского правительства по вопросам космической политики. Причиной сдвига сроков отправки миссии называются проблемы с ракетой H3.

Телеканал утверждает, что корректировке могут подвергнуться не только японская программа исследования Марса, но и планируемые к запуску лунные миссии.

В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал, что запуск новейшей ракеты H3 состоится в 2024 финансовом году.

В марте полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.