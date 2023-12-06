Иран успешно запустил в космос новую биокапсулу

СМИ: Иран осуществил успешный запуск в космос новой биокапсулы
Иран осуществил успешный запуск новой биокапсулы за пределы атмосферы Земли. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, новая биокапсула весом 500 кг была запущена на высоту 130 км с помощью ракеты-носителя Salman. Эта капсула была разработана в рамках реализации дорожной карты по отправке человека в космос. Проект был реализован силами Организации аэрокосмической промышленности, которая находится в ведении Министерства обороны исламской республики.
4 октября министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что его страна работает над тем, чтобы отправить человека в космос в течение ближайших пяти лет. По его словам, для этого необходимо создать специальную биокапсулу, испытания которой Иран планировал провести в течение нескольких месяцев. Зарепур тогда также анонсировал несколько проектов в космической сфере, которые Иран планирует представить до конца марта 2024 года, однако подробностей не привел, подчеркнув, что они будут объявлены позже.
Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одним из 24 государств - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.