Япония уточнила время посадки модуля SLIM на Луну

Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны в ночь на 20 января 2024 года, уточняет Японское агентство аэрокосмических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли намечена на 20 января в 00:20 по японскому времени (19 января в 18:20 мск).

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источники в Японском агентстве аэрокосмических исследований сообщил, что 25 декабря модуль должен выйти на окололунную орбиту, после чего в его полетное задание возможно внесение корректив.