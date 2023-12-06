Астрономы предупредили о магнитной буре 1 января

Магнитная буря прогнозируется на Земле 1 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Последний раз их фиксировали 1 и 2 декабря.

До этого сотрудники Института прикладной геофизики выявили две сильные вспышки на Солнце высокого класса. На тот момент предполагалось, что они могут привести к магнитной буре на планете 30 ноября – 1 декабря.