Названы самые популярные смартфоны в мире

Аналитическое агентство Counterpoint Research представило статистику по продажам смартфонов на мировом рынке в третьем квартале 2023 года. Лидером по количеству реализованных устройств оказался iPhone 14, сообщает авторитетный инсайдер Revegnus на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Несмотря на то, что iPhone 14 поступил в продажу еще осенью 2022 года, смартфон продолжает удерживать позицию лидера рынка уже третий квартал подряд. При этом iPhone 14 Pro Max и Pro занимают второе и третье места соответственно. Базовая модель iPhone 13 расположилась на четвертом месте. Самым востребованным Android-устройством оказался бюджетный Samsung Galaxy A14 4G, который занял пятую позицию в общем списке.

Следующие места в рейтинге разделили между собой Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A54 и Galaxy 04e. Redmi 12C оказался на девятой строчке, а замыкает десятку лидеролв Galaxy A34.