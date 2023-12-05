В Японии начал работу крупнейший в мире термоядерный реактор

В Японии прошла торжественная церемония открытия крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора JT-60SA, пишет The Guardian.

© Japan’s National Institutes for Quantum Science and Technology

Отмечается, что реактор представляет собой тороидальный корпус типа «токамак», в котором удерживается электронная плазма, разогретая до 200 млн градусов. Устройство высотой в шестиэтажный дом размещено в специальном ангаре в городе Нака, к северу от Токио.

По данным газеты, в совместном проекте Японии и Евросоюза были задействованы свыше 500 ученых и инженеров, детали для реактора предоставили 70 компаний со всей планеты.

Эксперты уточнили, что целью запуска реактора является изучение возможности использования термоядерного синтеза в качестве безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника энергии.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил, что созданный в Японии реактор «самый передовой токамак в мире». По его мнению, его запуск является «важной вехой в истории термоядерного синтеза».