В Японии начал работу крупнейший в мире термоядерный реактор
В Японии прошла торжественная церемония открытия крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора JT-60SA, пишет The Guardian.
Отмечается, что реактор представляет собой тороидальный корпус типа «токамак», в котором удерживается электронная плазма, разогретая до 200 млн градусов. Устройство высотой в шестиэтажный дом размещено в специальном ангаре в городе Нака, к северу от Токио.
По данным газеты, в совместном проекте Японии и Евросоюза были задействованы свыше 500 ученых и инженеров, детали для реактора предоставили 70 компаний со всей планеты.
Эксперты уточнили, что целью запуска реактора является изучение возможности использования термоядерного синтеза в качестве безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника энергии.
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил, что созданный в Японии реактор «самый передовой токамак в мире». По его мнению, его запуск является «важной вехой в истории термоядерного синтеза».
Ранее сообщалось, что МИД Японии потребовал от России отменить ограничения на импорт рыбы и морепродуктов, введенные на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».