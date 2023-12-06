Выбросы углекислого газа в 2023 году достигнут нового максимума

В 2023 году глобальные выбросы углекислого газа достигнут нового максимума. Об этом пишет The Guardian.

© Газета.Ru

Сообщается, что в 2022 году в атмосферу попадет на 1,1% больше углекислого газа, чем в 2023 году, а объем этого газа в атмосфере достигнет рекордного показателя в 40,9 гигатонн.

По данным исследователей Глобального углеродного проекта, в последнее десятилетие наблюдается замедление темпов роста выбросов углекислого газа в атмосферу, однако этот рост не прекращается. При этом происходит незначительное снижение доли последствий неэкологичного земледелия и вырубки лесов среди остальных факторов увеличения объема углекислого газа в атмосфере на фоне роста выбросов в атмосферу при использовании авиационного топлива.