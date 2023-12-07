Древнейших комаров обнаружили в куске янтаря из Ливана

Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) и Ливанского университета описали самых ранних известных ископаемых комаров. Их окаменевшие тела сохранились в янтаре, который образовался в тропическом лесу центрального Ливана. Находку датировали ранним меловым периодом (примерно 130 млн лет назад).

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Ливанский янтарь считается старейшим янтарем с активными биологическими включениями. Этот материал крайне важен для исследований, так как он формировался в эпоху зарождения и распространения цветовых растений.

Молекулярное датирование показало, что семейство Culicidae (кровососущие комары) появилось в середине юрского периода. Но самые ранние окаменелости насекомых датируются серединой мелового периода. Новая находка оказалась на 30 миллионов лет старше ранее известных образцов.

Исследование помогло лучше понять эволюцию комаров. Сейчас, как известно, кровь сосут только самки. Насекомые из ливанского янтаря являлись самцами, но строение их ротовой полости показало – они также питались кровью, сообщает Cell Press Current Biology. Так, ученые идентифицировали «прокалывающие» ротовые части с очень острыми жвалами.

Ученые предположили, что такой способ питания делал комаров более жизнеспособными. Но в ходе дальнейшей эволюции они изменили поведение и перешли на питание растительным нектаром.

«Почему это поведение впоследствии было утрачено у самцов, остается неизвестным», – отметили ученые.