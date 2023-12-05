Объяснена загадочная темная область в центре Млечного Пути

Астроном Адам Гинсбург из Университета Флориды и его коллеги объяснили происхождение загадочной темной области, названной «Кирпичом», которая находится в центре Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

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Наблюдения за туманностью были проведены с помощью камеры инфракрасного спектра космического телескопа имени Джеймса Уэбба и нескольких фильтров. «Кирпич» — это гигантское непрозрачное облако газа с высокой турбулентностью, находящееся в Центральной молекулярной зоне. Оно имеет чрезвычайно низкую скоростью звездообразования, хотя обычно плотные газовые облака являются благоприятной средой для рождения новых звезд.

Всего было обнаружено 56 146 звезд, связанных с туманностью, при этом свет от многих из них сильно поглощался веществом облака. Оказалось, что непрозрачность облака обусловлена значительным количеством окиси углерода (СО) в твердой и газообразной фазе (угарный газ). Как пишут ученые, высокая плотность СО находится в противоречии со стандартным содержанием CO и соотношением газа и пыли в других областях Млечного Пути.

Поскольку звезды формируются из холодного газа, наличие ледяных частиц из СО должно было бы соответствовать активной области звездообразования. Однако газ внутри «Кирпича» теплее, чем в окружающих облаках.

Поглощение света льдом и газом наблюдается даже на окраинах облаков. Как пишут авторы, это означает, что необходима дополнительная осторожность при анализе данных наблюдений центральных областей галактик.