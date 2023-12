Археологи выяснили, что неандертальцы в Европе активно охотились на слонов

Группа немецких археологов из Университета Гутенберга и Центра археологии Лейбница совместно с коллегами из Нидерландов нашли доказательства широкого распространения охоты на прямобивневых лесных слонов (Palaeoloxodon antiquus) среди неандертальцев около 125 тыс. лет назад. На это указывают находки в регионах Германии Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).