Представлен OnePlus 12: новая камера Sony и и 5400 мАч в аккумуляторе

OnePlus приоткрыла завесу над своим последним флагманом - OnePlus 12. Этот смартфон, до отказа набитый неплохими функциями, может похвастаться сенсором камеры Sony LYT-808 и дисплеем с пиковой яркостью 4500 нит.

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Процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 5400 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, а также 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей. Основной сенсор на 50 МП, широкоугольный объектив на 48 МП и телеобъектив на 64 МП.

Но подождите: в дизайне OnePlus 12 использованы премиум-черты: керамика, «изумрудное» стекло и шелковисто-гладкая отделка. Он защищен от пыли и воды по стандарту IP65.