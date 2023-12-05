Представлена умная термокружка с подключением к смартфону

Недавно была представлена умная термокружка Ember Tumbler, которая может поддерживать напитки на точно заданной температуре в течение нескольких часов.

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Новинка, стоимостью $199, является новейшим продуктом компании Ember и обещает «революционизировать» утренний кофейный ритуал.

Ember Tumbler оснащена внутренней системой подогрева, которая по умолчанию поддерживает напитки на температуре около 75 °C.

Однако, если вы подключите кружку к смартфону через Bluetooth, вы сможете использовать приложение Ember для точной настройки температуры напитка.