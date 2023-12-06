Названы самые неприятные поломки смартфонов

Пользователи смартфонов перечислили самые неприятные поломки гаджетов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Журналисты сослались на данные опроса компании Allstate Protection Plans, которые попросили жителей США перечислить поломки смартфона, которых они больше всего хотели бы избежать. На первом месте оказался сломанный экран, этот вариант выбрали 34 процента респондентов.

В материале говорится, что 54 процента опрошенных американцев смотрят на смартфоне фильмы и телешоу, поэтому больше всего боятся поломки дисплея. Второй серьезной неприятностью назвали проблемы с Wi-Fi и интернетом, этот вариант выбрали 19 процентов опрошенных.

В 13 процентах ответов пользователи отметили проблемы с сенсорным дисплеем, в 11 процентах — сколы по углам и бокам телефона, а также поврежденный порт зарядки.

Журналисты PhoneArena обратили внимание, что вариант поломки смартфона из-за контакта с водой оказался лишь на шестом месте — его упомянули в 10 процентах ответов. По словам авторов, это может быть связано с тем, что большая часть современных смартфонов защищена от проникновения влаги.