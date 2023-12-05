Грузовой космический корабль сгорел дотла на глазах у космонавтов

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» покинул Международную космическую станцию (МКС) и сгорел в атмосфере. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Грузовой космический корабль сгорел дотла на глазах у космонавтов
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29 ноября, около 14:02 по московскому времени «Прогресс МС-23» вошел в плотные слои атмосферы и сгорел там дотла на глазах у космонавтов. Часть элементов грузовика упала в несудоходном районе Тихого океана.

Корабль вез мусор, который больше не нужен на орбитальной станции. В частности, в нем лежало старое оборудование, бытовые отходы и все то, от чего космонавты решили избавиться. Это стандартная процедура, которая происходит, когда на станции накапливается большое количество мусора.

Названа причина аварии на МКС

Всего через четыре часа после отстыковки «Прогресса МС-23» астронавт НАСА Жасмин Могбели смогла рассмотреть уходящий в верхние слои атмосферы космический корабль и сфотографировать его, когда он сгорал. «Это произошло быстрее, чем я думал, и его было видно всего около 2-3 минут. Это немного напомнило мне фейерверки, особенно когда он развалился», — написал Могбели в социальной сети X (ранее Twitter).

Стыковка «Прогресс МС-23» с МКС состоялась в мае. В декабре к МКС стартует корабль «Прогресс МС-25».

Ранее Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. Все желающие смогут посмотреть там рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).

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